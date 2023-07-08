عاجل.. أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات الصباحية اليوم السبت، للمرة الثانية اليوم، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 20 جنيها، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2170 جنيها، مقابل 2190 جنيهات في تعاملات أمس.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2480 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2170 جنيها، وعيار 18 بسعر 1860 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيها».