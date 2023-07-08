إصابة شخص ببتر ساقه بعد سقوطه من عربة قطار بمنيا القمح بالشرقية

تعرّض شخص مسن لبتر ساقه اليسرى جراء إصابته بعد تعرضه لحادث سقوط من عربة قطار بكوم حلين - منيا القمح بمحافظة الشرقية وجرى نقله إلى مستشفى منيا القمر المركزي لتقديم الرعاية الطبية له فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

إصابة شخص سبعيني ببتر في ساقه

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي باستقبالها مواطنا يدعى إبراهيم عطية المجار يبلغ من العمر 70 عاما تعرض لبتر ساقه اليسرى جراء سقوطه من عربة قطار بنطاق مركز منيا القمح.

الإسعاف تنقل المصاب

كانت هيئة الإسعاف فرع الشرقية تلقت اتصالا من الأهالي يفيد سقوط رجل مسّن من عربة قطار وتعرض لبتر ساقه اليسرى فيما دفعت الهيئة بمرفق من سياراتها لنقل الحالة إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

مشاجرة وإصابة 3 أشخاص

في سياق متصل شهدت مدينة الإبراهيمية إصابة 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي فيما تم نقلهم إلى مستشفى الإبراهيمية وتقديم كافة التيسيرات الطبية لهم.