حبس عاطل بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الإتجار بمخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة المعصرة بالقاهرة، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1.100 كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة، كشف المحامي أحمد علي، في تصريحاته لـ«الوطن» أن المادة رقم 34 تعاقب من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.