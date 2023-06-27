حملة لمواجهة الحشرات بشوارع المعصرة استجابًة لشكاوى المواطنين

أطلق حي المعصرة جنوب القاهرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي، رئيس الحي، حملة تطهير الشوارع بالتعاون مع المنطقة الطبية بالمعصرة وذلك استجابة لشكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، وشملت حملة الرش باستخدام سيارة لرش المبيدات لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس والبعوض خاصة بفصل الصيف للحفاظ على صحة المواطنين وشملت الحملة مناطق متفرقة بحي المعصره منها المعصرة البلد وعرب سلام.

خدمة أفضل

وأصدر اللواءعمرو عيسوي رئيس حي المعصرةه توجيهاته إلى سامح الحبشاوى، سكرتير عام الحي، بمتابعة الحملة بشكل يومي من أجل خدمة أفضل للمواطنين والعمل على راحتهم من أي أضرار ومنها مخاطر الناموس والبعوض والقوارض ومكافحة انتشار الحشرات الضارة.

التفاعل مع الشكاوى

كما وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل الفوري مع أي شكاوى، وإزالة أي أضرار تنال من المواطنين .