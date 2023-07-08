إيمان عز الدين: مهرجان العلمين سيكون الحدث الترفيهي الأكبر ويستمر طوال الصيف

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إنّ أياما قليلة تفصلنا عن مهرجان العلمين، الذي يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر، وسيستمر طوال موسم الصيف.

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»: «تجربة صيفية فريدة تضم 12 نشاطا ما بين رياضي وترفيهي وفني، وسيتم نقله من دار الأوبرا المصرية بواسطة الشركة المتحدة»، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة.

المهرجان يبدأ 13 يوليو ويستمر حتى أغسطس

وأضافت الإعلامية: «من المقرر أن يبدأ المهرجان يوم 13 يوليو ويستمر حتى أغسطس المقبل، وسيستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي وسيشهد مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب عروض ترفيهية لحفلات لأبرز الفنانين في الوطن العربي».

وتابعت، بأنّ وسم مهرجان العلمين الجديدة كان الأكثر تداولا أمس الجمعة، على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث إن مدينة العلمين واحدة من أهم الوجهات السياحية المهمة في مصر، وأصبحت محط اهتمام السياح من كل دول العالم.