استشاري صحة نفسية يحذر من السوشيال ميديا: تستهدف تغيير العادات والقيم

حذر الدكتور عمرو شليل، استشاري الصحة النفسية والأسرية، من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، التي بدأت في الظهور خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، محذرا من المحتوى المنشور عليها.

وقال إن المحتوى المنشور على السوشيال ميديا، سواء كان هادفا أو غير هادف، أو تقف خلفه أجندات معينة، يستهدف تغيير العادات والقيم المصرية التي تعلمها المصريون في الجامعات أو المدارس أو الأسر.

السوشيال ميديا أصبحت كثيرة المشاكل

وأضاف شليل، خلال حواره مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «المقصود أيضا، أن يتم هدم كل ما تعلمناه ونبدأ في وضع قواعد جديدة وهذا ليس بجديد على المجتمع المصري أن يتعرض لثقافات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك بعض المبادي التي نركز عليها في بيوتنا وأولادنا ما الذي يجب متابعته، الذي لا يجب لان اليوم السوشيال ميديا أصبحت كثيرة المشاكل».

وتابع أن أبرز الأمراض المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي هي الاكتئاب والقلق والإحباط الذي يصيب الكثير من المراهقين والأزواج وهذا بسبب كثرة المتابعة لصناع المحتوي «البلوجر».