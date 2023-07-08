إصابة شخصين في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية

اصطدمت سيارة ملاكي بسور خرساني، ما أدى إلى سقوطها في ترعة بالقرب من قرية المساعدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الزقازيق، إخطارًا من مديرية أمن الشرقية، يفيد بوقوع حادث سير مروري على طريق الزقازيق منيا القمح، بالقرب من قرية المساعدة، حيث انقلبت سيارة ملاكي في ترعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلا عن الدفع بونش لرفع السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة تحت تصرفها.