تعرف على تفاصيل قرض السيارة من 5 بنوك.. بدون ضامن

يرغب كثير من المواطنين في شراء سيارة تؤدي احتياجاته، غير أن السعر قد يقف عائقا أمام تلك الرغبة، مما جعل العديد من البنوك الخاصة والحكومية تقدم تسهيلات للمواطنين، من أجل الحصول على قرض السيارة، وقد بلغ عدد تلك البنوك 5 بنوك وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك التجاري CIB، وبنك قطر الأهلي QNB.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الاهلي المصري عن إتاحة فرصة حصول المواطنين على قرض السيارة، التي تصل القيمة المخصصة له إلى 3 ملايين جنيه، ويستطيع العملاء الحصول على القرض بدون ضامن، كما يصل التمويل للموظفين إلى 1.5 مليون جنيه وأصحاب الأعمال والمهن الحرة إلى 3 ملايين جنيه، في حين يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة، كما تصل الفترة المخصصة للسداد لـ7 سنوات وبسعر عائد تنافسي.

ويطلب البنك الأهلي من المواطنين عند الذهاب للحصول على قرض السيارة بعض المستندات، تتمثل في إحضار صورة بطاقة الرقم القومي ولابد أن تكون سارية وإحضار فاتورة مرافق (وفقا والسياسة المعتمدة).

وفيما يخص عمر المقترض لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين، ويجب ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض، وذلك لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

القرض الخاص ببنك مصر

وأعلن بنك مصر عن تقديم قرض السيارة بموجب الدخل الافتراضي وبسعر عائد تنافسي، كما لابد أن يصل الحد الأدنى للمقترض إلى 21 عاما والحد الأدنى للقرض 6 ملايين جنيه، فيما تصل النسبة الخاصة بالتمويل إلى 100% وبالنسبة لمدة التمويل تصل الي 120 شهرا.

ويقدم البنك للمواطنين العديد من الشروط للحصول على قرض السيارة وهي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل كما لابد من إحضار شهادة مفردات الراتب الشهري.

كما يجب على المواطنين إحضار صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك بالنسبة للمهن الحرة، وضرورة إحضار مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، واستخراج كشف حساب بنكي تصل مدته إلى 6 أشهر.

قرض السيارة من بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة لبنك فيصل الإسلامي، يعطي للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض السيارة قيمة تصل لـ350 ألف جنيه وتصل قيمة التمويل إلى 50% وبالنسبة للدخل الشهري لا يقل عن 3000 جنيه.

قرض البنك التجاري CIB

وعن قرض السيارة من البنك التجاري CIB، تصل التمويل الخاص به إلى 5 ملايين جنيه مع تقديم خدمة السداد المبلغ عن طريق الأقساط، كما يتميز سعر العائد بأنه تنافسي حيث يتراوح ما بين 22% و25.75% بينما يصل التمويل إلى 100%.

قرض السيارة من بنك قطر الأهلي QNB

ويقدم بنك قطر الأهلي QNB قرض السيارة التي تصل المبلغ الخاص به إلى مليون جنيه بعائد تنافسي كما يتيح البنك التأمين المجاني على الحياة طوال مدة القرض فيما تصل المدة الخاصة لقرض السيارة المستعملة إلى 84 شهرا ويشترط البنك ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وذلك بنهاية مده القرض للعملاء المصريين.