مراجعة ليلة الامتحان علم نفس واجتماع للثانوية العامة 2023 (فيديو)

أتاحت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان علم نفس واجتماع للثانوية العامة 2023، والمقرر عقده غداً الأحد في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها للتعرف على نمط أسئلة الامتحان، وكذلك النقاط الرئيسية في المقرر الدراسي.

فيديو لمراجعة ليلة الامتحان علم نفس واجتماع

يمكن الاطلاع على مراجعة ليلة الامتحان علم نفس واجتماع، من موقع وزارة الشباب والرياضة الرسمي على «يوتيوب»، والتي توضح توزيع درجات الامتحان بالتفصيل، وكذلك أبرز المفاهيم الأساسية للمقرر الدراسي، فضلاً عن نصائح مهمة للطلاب.

توزيع درجات امتحان علم نفس واجتماع

يُعقد امتحان علم النفس والاجتماع، ورقياً ويشتمل على 46 سؤالاً، ومجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سابقاً.

نصائح مهمة للطلاب

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، عدداً من النصائح لطلاب الثانوية العامة، على ضرورة التدريب على حل الامتحانات السابقة والتجريبية خلال ليالي الامتحان لضمان التدريب الجيد على صيغ الأسئلة المتنوعة والشاملة والتدريب على إدارة وقت الامتحان من أهم النقاط التى يجيب على الطالب الانتباه إليها.

وشددت في حديثها لـ«الوطن»، على قراءة السؤال بتركيز شديد والتفكير قبل تظليل الإجابة الصحيحة وفي حال شك الطالب في إجابته الانتقال لسؤال آخر ثم الرجوع له حتى لا يؤثر على وقت باقي الأسئلة.