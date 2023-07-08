نشوى مصطفى تشكر «المتحدة» بعد حفل الأساتذة: كيان عظيم يهتم بالفن الراقي

قدمت نشوى مصطفى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد رعايتها لمشروع «الأساتذة» ونقل الحفل على قناة الحياة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالحفل، والذي بدأت أول حفلاته مساء أمس الجمعة بحضور كامل العدد بكافة الفئات المختلفة.

نشوى مصطفى تشكر الشركة المتحدة

وقالت نشوى مصطفى لــ"الوطن": «أشكر كل القائمين على إنتاج هذا الحفل الراقي بشكر جدا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والحقيقة هي كيان عظيم جدا بيهتم بإنتاج فن راقٍ يناسب قيمة مصر، وبشكر كمان وزارة الثقافة المصرية، وبشكر كمان قناة الحياة اللي نقلت الحفل بشكل عظيم جدا ومبهر تصوير رائع على أعلى درجات الاحتراف».

وتابعت: «مستنيين باقي الحفلات اللي بتفكرنا بعظمة الأساتذة الكبار اللي صنعوا تاريخا فنيا عظيما، ومستنيين أصوات عظيمة تقدم حفلات عظيمة لفن مصري عظيم كلنا بنستمتع بيه يارب دايما بنحقق كل حاجة حلوة لمصر».

هدف مشروع الأساتذة

ويهدف مشروع الأساتذة إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل «التخت» التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.