«الأرصاد»: ارتفاع نسب الرطوبة سبب الشعور بدرجات حرارة أعلى من معدلاتها

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المركز سجل درجة حرارة قياسية بلغت 17.2 درجة مئوية في المتوسط على مستوى سطح الأرض، كما أن البلاد مازالت تتأثر بـ«منخفض الهند الموسمي»، الذي تكون معه كتل هوائية، معظمها مقبلة من البحر المتوسط.

شاكر: متوسط الحرارة على كوكب الأرض طبيعي

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة، لكن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الجميع يشعر بأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبية، وقد تصل لـ38 درجة.

درجات الحرارة في مصر تتغير بمعدلات طبيعية

وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة السطحية، غير أن درجات الحرارة في مصر تتقلب حول المعدلات الطبيعية، حيث تراوحت ما بين 34 و35 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى و43 درجة مئوية في القاهرة.

وأكدت أنه منذ الأمس، فقد ارتفعت الأمواج على طول ساحل البحر المتوسط ​​من 2.5 متر إلى 4 أمتار، مع استمرار التحذيرات يومي الأحد والاثنين.