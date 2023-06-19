طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة في نهاية الربيع ورياح في أول فصل الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، إذ تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي المساء على كل الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار، فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء آخر أيام فصل الربيع

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الثلاثاء تشهد فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء أول أيام فصل الصيف

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه في أول أيام فصل الصيف تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتستمر حتى يوم الأحد.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 21 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

درجات الحرارة الخميس 22 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.