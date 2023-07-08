الكشف على أكثر من 100 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية حتى الآن

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حملة 100 يوم صحة نجحت في الكشف على أكثر من 100 ألف مواطن منذ بدايتها حتى الآن في الدقهلية بمختلف الإدارات أو العربات المتنقلة.

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأضاف «مكين»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحملة أجرت الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين حتى الآن داخل محافظة الدقهلية سواء في العربات المتنقلة أو الإدارات المركزية في مختلف المجالات التخصصية الطبية.

خدمات حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأوضح أن الحملة قامت بالكشف علي العديد من المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة منها:

- الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي.

- دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية

- تنظيم وتنمية الأسرة

-الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

- خدمات المبادرات السابقة سواء خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملة تفتح أبوابها يوميا لمدة 12 ساعة للمواطنين للكشف عليهم في مختلف المجالات التخصصية في المحافظة، إذ تحاول الحملة الوصول لأكبر عدد ممكن من المحافظة بالأخص المناطق البعيدة والعزب والقرى.