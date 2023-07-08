أحمد موسى يكشف عن زيارته لسيوة: مشروعات التطوير أنقذت الواحة من الغرق

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يشعر بالسعادة البالغة بعد زيارته لواحة سيوة، لتصوير حلقة خاصة تتناول أهم المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ سيوة من الغرق، موضحًا أن زيارته لسيوة هي الأولى من نوعها، موجها الدعوة لجميع الأشخاص بضرورة زيارة سيوة لأنها أصبحت شيئا ثانيا بعد التطوير الكبير في سيوة.

موسى: واحة سيوة كانت معرضة للغرق

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عدة فيديوهات لوضع سيوة قبل وبعد التطوير، كما أن واحة سيوة كانت مُعرَّضة للغرق، لولا تدخل الرئيس السيسي بالمشروعات الهندسية التي أنقذت سيوة من الغرق.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن جميع الأهالي في سيوة يشتكون من مشكلة المصارف منذ 1990، موضحًا أن جميع المشروعات التي تم تنفيذها في سيوة كانت برضا الأهالي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء مشروع عبقري بين الهيئة الهندسية وجامعة القاهرة، من أجل حماية سيوة من مشكلة مياه المصارف.

ولفت الإعلامي إلى أنه يشعر بالسعادة لتصوير وعرض الإنجازات في سيوة، موضحًا أن سيوة بها أجود أنواع التمور في العالم، مؤكدًا أن هناك العديد من المشاكل التي كانت تواجه الأهالي بسبب مياه المصارف، وتسبب في عدم صلاحية الأراضي للزراعة ، بجانب غرق المنازل.

النباتات والنخيل كانت تحترق وتموت بسبب عدم وجود مياه صالحة للري

وأشار موسى، إلى أن النباتات والنخيل كانت تحترق وتموت بسبب عدم وجود مياه صالحة للري، ولكن بعد إنشاء محطة المياه، والتي تستخدم إعادة تدوير مياه الصرف، عادت الحياة إلى الأراضي الزراعية، لأن مصدر رزق أهالي سيوة هو النخيل، وما قدم في سيوة هو شهادة ميلاد جديدة للمنطقة.

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأنه سيقدم حلقة خاصة عن زيارته لسيوة تتناول مشروعات التنمية بعد تدخل الرئيس السيسي وإنقاذ سيوة من الغرق، وسيتم عرض الحلقة خلال الأيام المقبلة على قناة صدى البلد.