الثلاثاء.. فتح باب التقديم لمعاهد الرعاية التمريضية بالأقصر

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض، حورس بنات وبنين + الكرنك، بنات فقط + إيزيس بنات فقط + المجمع الطبي الدولي بنين فقط، للحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 2023، بنظام الخمس سنوات على أن يكون المتقدم حاصل على مجموع مبدئي 260 درجة.

فتح باب التقديم

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن فتح باب التقديم سيبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 11 يوليو 2023 حتى الانتهاء من إعداد كراسات الشروط بكل معهد، مضيفة أن الشروط تتلخص في أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، والحصول على إتمام الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراس.

ورسوم سحب الملف 750 جنيه

وتابعت أنه يجب اجتياز الاختبارات الآتية: الإملاء في اللغة العربية + اللغة الانجليزية+ الحاسب الآلي، اجتياز كشف الهيئة والاختبار النفسي بنجاح، لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، (كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات).

- المصاريف الدراسية عشرة آلاف جنيه مصري، لكل صف دراسي ورسوم سحب الملف 750 جنيها، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبارات القبول، يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده، يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.