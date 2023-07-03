محمود بدر: الشعب المصري مؤسس حملة تمرد.. وجمعنا 22 مليون استمارة

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، وأحد مؤسسي حملة تمرد، أن الشعب المصري هو الذي أسس الحملة ووصلت وقتها إلى 22 مليون استمارة رافضة لحكم الإخوان، قائلا: «حملة تمرد الشعب هو اللي رعاها وحماها».

محمود بدر: المشهد العام وقتها كان عداء كاملا ضد الإخوان

وأوضح محمود بدر، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن المشهد العام وقتها كان عداء كاملا ضد الإخوان ولكن ثبت أن هناك فئة كبيرة غير وطنية، متابعًا: «الاجتماع بدأ بأن جالي تليفون الصبح وبدأ الاجتماع بالقائد العام للقوات المسلحة والبرادعي وسكينة فؤاد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والبابا تواضرس».

مؤسس حملة تمرد: اتصلنا بممثل جماعة الإخوان لحضور الاجتماع لكنه رفض

وأضاف أنه كانت هناك مكالمة بين محمد سعد الكتاتني خلال ذلك الاجتماع كممثل لجماعة الإخوان وبين البرادعي استمرت لمدة 22 دقيقة ولكنهم رفضوا المشاركة مما اثبت أن هناك عداء كامل من الإخوان لكل قطاعات الشعب المصري، أولها القضاء وحصار للمحكمة الدستورية العليا وما حدث بعد ذلك.