إحالة 3 متهمين لـ«الجنايات» سرقوا فيلا سكنية في حلوان

قرر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية إحالة تشكيل عصابي لسرقة فيلا سكنية بحلوان إلى المحكمة الجنائية بالقاهرة، مع استمرار حبسهم لتحديد أولى جلسات محاكمتهم، وتسلمت النيابة نتيجة تحليل المخدرات من مصلحة الطب الشرعي، والتي أثبتت إيجابية تعاطيهم المواد المخدرة والكحوليات.

بنبيع الحاجة أقل من نصف سعرها الحقيقي

ترجع تفاصيل الواقعة التي كشفها ضباط مباحث حلوان، عندما ورد بلاغ من ربة منزل مقيمة بفيلا بالمساكن الشعبية، أقرت فيه باكتشافها كسر شباك الڤيلا سكنها وسرقة سخان، و2 شاشة تليفزيون، وماكينة قهوة، وبوتاجاز، وميكرويڤ، ومكواة، واكسسوارات حريمي، وبطاطين، وحقيبة ملابس، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، وتبين أنهم: «منير- ج»، 45 عاما، عاطل، مسجل خطر فئة سرقات عامة، و«إبراهيم ا»، 35 عاما، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المتهمين في الأماكن التي يترددان عليها وضبطهما، وأقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب كسر الشباك، وأن المسروقات تم بيعها بسعر أقل من نصف سعرها الحقيقي، لشخص يدعى «شريف. أ»، 46 عاما، عاطل، ونجح رجال المباحث في ضبطه وبحوزته المسروقات.

عقوبة المتهمين المنتظرة

قال المحامي أحمد عزت الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، التي نصت على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات، التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، و3 مع الشغل على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.