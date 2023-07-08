المعمل الكيماوي يحدد مصير متهميْن بحيازة المخدرات بالتبين.. اعرف العقوبة القانونية

تسلمت جهات التحقيق بنيابة 15 مايو والتبين 5 تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حول اتهام شابين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين جنوبي القاهرة.

إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإجراء التحاليل

وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات مع الأشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإجراء التحاليل، كما أمرت بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما المخدرات أو من عدمه.

المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي يقرر نتيجة العينة

وأثبتت التحاليل إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «عبد الرحمن أ ح»، بعد أن تم ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين، في القضية التي حملت رقم 893 جنح 15 مايو لسنة 2023، و«عماد ر ج»» ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، في القضية التي حملت رقم 603 جنح 15 مايو لسنة 2023.

العقوبة القانونية

يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه، وأن الغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34. وأما عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.