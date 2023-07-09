أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 - 7- 2023 في الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9 - 7 - 2023 في الأسواق والمحال وبورصة الدواجن، حيث يتراوح السعر اليوم ما بين 64 إلى 67 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 72 جنيها إلى 77 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 95 إلى 96 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 58 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 12 إلى 17.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 22 إلى 23 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 8 إلى 9 جنيهات.

سعر طبق البيض الأبيض ما بين 110 إلى 111 جنيها

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 110 إلى 111 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 115 إلى 116 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 117 إلى 118 جنيها.