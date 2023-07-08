أسعار الدواجن الیوم السبت 8-7-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار كبير

استقرت أسعار الدواجن الیوم 8-7-2023 في الأسواق والمحلات، وتراوحت ما بين 68 إلى إلى 70 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البیضاء

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد أن أسعار الدواجن البيضاء الیوم السبت 8-7-2023 تراوحت ما بين 68 و70 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا، فيما تراوحت اسعار الفراخ الأمهات الأبيض في بورصة الدواجن بين 55 و56 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 61 جنيهًا.

أسعار الرومى الیوم

وتابع السيد لـ«الوطن»، سجلت أسعار الرومي من نوع البرونزي عمر يوم حوالى 9 جنيهات للكتكوت، فيما وصل سعر رومي أبيض وزن 1200 جرام حوالي 125 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت الیوم حوالى 6.5 جنيه للكتكوت البلدي، فيما سجلت اسعار الكتكوت الروزى تسمين حوالى 11 جنيه، وسجل سعر كتكوت ساسو شيفر بيور حوالى 11 جنيه.

أسعار البط الیوم

وشهدت أسعار البط الیوم حوالى 23 جنيه للبط المسكوفي، فيما بلغ سعر بط تسمين، فرنساوي، شريفان، المانى، حوالي 15.25 جينه، وأخيرًا بط فرنساوى، وبكينى أبيض حوالى 9.5 جنيه.