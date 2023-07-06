شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ، سواء في الدواجن البيضاء أو البيض الأبيض والأحمر أو في أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطن معرفته حول أسعار الدواجن الیوم 6-7-2023 في الأسواق والمحلات، حسب ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الدواجن البیضاء

في البداية يصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 65 جنيها في المزارع، ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى المستهلك بين 70 إلى 75 جنيها، حيث تختلف الأسعار في المحلات والأسواق حسب المنطقة التي تباع خلالها الدواجن، بسبب مكاسب التاجر وتكاليف النقل.

أسعار البيض اليوم

أما عن سعر البيض فسجل اليوم الخميس في المزارع 119 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، أما عن كرتونة البيض الأحمر فسجلت 121 جنيها، حيث يضاف من 10 إلى 15 جنيها في الكرتونة الواحدة من خلال التجار كمكسب وتكاليف النقل.

أسعار الكتاكیت الیوم

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم فهي: 7 جنيهات للكتكوت الأبيض، و8 جنيهات للكتكوت الساسو، و6.5 جنيه للكتكوت البلدي.