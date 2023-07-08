رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

داعية إسلامي: ما أجمل حياة المتضرعين لله.. والدعاء أحد أنواع العبادة

كتب:

محمد متولي
10:41 م | السبت 08 يوليو 2023
الدكتور عصام الروبي

الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى هو أمر ما أجمله وما أحلاه، وما أجمل حياة المتضرعين لله البكائين له سبحانه وتعالي، وما أجمل هؤلاء الخائفين من الله الذين يعبدونه سبحانه وتعالى وقلوبهم وجلة.

الروبي: لما أكون متضرع لله باكون متذلل له

وأضاف الروبي، خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بيانات»، على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بضرورة الدعاء، وهو أحد أنواع العبادة، حيث إن العبادة لغة معناها الدعاء بتضرع وتذلل، «لما أكون متضرع لله يبقي متذلل لله سبحانه وتعالي وخاضع له ومستسلم».

وتابع: «الله سبحانه وتعالي هو خالقي ومالكي ومدبر أمري، وأنا أضرع إليه وأتذلل إليه وأنقاد له وأناديه وأناجيه بتذلل وخفية، وهي أمور لا تكون أو تصح إلا لله».

اقرأ المزيد:

أستاذ شريعة إسلامية يكشف عبر قناة الناس سبب تأخر الاستجابة للدعاء

داعية إسلامي عبر قناة الناس: الرسول أوصى بعدم الغيبة والنميمة بين الناس

عالم أزهري عبر قناة الناس: ردد هذا الدعاء لتنعم بسلامة القلب والصدر

أزهري عبر قناة الناس: دخول الجنة سيكون بالقلب السليم وليس بالأموال والأولاد

باحث أزهري عبر قناة الناس: لا يصح للإنسان أن يرى الخطأ أمام عينيه ويتركه
بقلم محمد متولي