داعية إسلامي: ما أجمل حياة المتضرعين لله.. والدعاء أحد أنواع العبادة

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى هو أمر ما أجمله وما أحلاه، وما أجمل حياة المتضرعين لله البكائين له سبحانه وتعالي، وما أجمل هؤلاء الخائفين من الله الذين يعبدونه سبحانه وتعالى وقلوبهم وجلة.

الروبي: لما أكون متضرع لله باكون متذلل له

وأضاف الروبي، خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بيانات»، على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بضرورة الدعاء، وهو أحد أنواع العبادة، حيث إن العبادة لغة معناها الدعاء بتضرع وتذلل، «لما أكون متضرع لله يبقي متذلل لله سبحانه وتعالي وخاضع له ومستسلم».

وتابع: «الله سبحانه وتعالي هو خالقي ومالكي ومدبر أمري، وأنا أضرع إليه وأتذلل إليه وأنقاد له وأناديه وأناجيه بتذلل وخفية، وهي أمور لا تكون أو تصح إلا لله».