14 معلومة عن القنابل العنقودية بعد إمداد أمريكا أوكرانيا بها.. تقتل عشوائيا

يشهد الصراع الدائر فى أوكرانيا تطورات مفاجئة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لاستخدامها في هجومها المضاد ضد روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس، أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار، من بينها القنابل العنقودية، وفيما يلى معلومات عن القنابل العنقودية التى أعلنت واشنطن إمداد كييف بها وفقا لشبكتى العربية وسكاى نيوز.

معلومات عن القنابل العنقودية

- يوجد 210 أنواع مختلفـة من القنبلة العنقودية

- 34 بلدا أنتجت أنواع مختلفة من الذخيرة العنقودية.

- الذخيرة العنقودية منها المقذوفات والقنابل والصواريخ والقذائف وأجهزة النثر.

- نحو 87 بلدا تخزن حاليا ذخائر عنقودية

- تبلغ المخزونات الحالية ملايين الذخائر العنقودية، مشتملة على مليارات من الذخائر الصغيرة الفردية.

- 16 بلدا استخدمت الذخائر العنقودية بالفعل إبان نزاعات مسلحة.

- القنابل العنقودية محظورة دوليا منذ أغسطس 2010

- 123 دولة وقعت اتفاقية حظر القنابل العنقودية

- أمريكا وروسيا وأوكرانيا لم توقع على اتفاقية حظر القنابل العنقودية

القنابل العنقودية محظورة منذ 13 عام

- القنابل العنقودية سلاح متفجر يتم إطلاقه من الطائرات الحربية أو المدافع

- القنبلة العنقودية عبارة عن قذيفة تحتوي بداخلها على أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي تتناثر وتنتشر بشكل عشوائي في مكان انفجارها.

- تشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع

- يحظر قانون صدر عام 2009 تصدير الولايات المتحدة الذخائر العنقودية

- تطلق الذخائر العنقودية أعدادا كبيرة من القنابل الأصغر التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة.