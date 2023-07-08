رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: لمسنا تطورا إيجابيا بعد زيارتنا الأخيرة لأمريكا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عام 2022 كان عاما للمجتمع المدني، وشهد إطلاقا للعديد من المبادرات التي تمس عمل المجتمع المدني على الأرض في مصر، مشيرا إلى أنه تكليلا لتلك الجهود فقد جرى إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، «أشرف بتقديم مظلة تشريعية ضامنه لعمل التحالف».

رضوان: الكونجرس الأمريكي كان يفتح أبوابه لتيار واحد

وأضاف «رضوان» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال الـ8 سنوات الماضية لمسنا تغيرا في المنظور الأمريكي تجاه مصر، مشددا على أن الكونجرس الأمريكي كان يفتح أبوابه لتيار واتجاه واحد ذا أجنده ممنهجة لوضع صورة مغلوطة عن مصر، وفي أعقاب الزيارة الأخيرة بالوفد المصري إلى أمريكا فقد لمسنا أن هناك تطورا إيجابيا كبيرا.

وتابع: «تلقينا إشادات من نظرائنا في الكونجرس الأمريكي بيشيدوا بهذا الإجراء ودعونا لجولة ثانية وعقد سلسلة لقاءات جديدة أخرى في أمريكا، خاصة وأن الملفات التي تعاملت فيها مصر عديده منها القوانين الخاصة بالمرأة بشكل عام ومكافحة الختان وغيرها من القوانين المهمة الأخرى».