رئيس شعبة الدواجن: مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% وبدأنا التصدير

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنه وعد باستقرار أسعار الدواجن وأنه لن يحدث ارتفاع في أسعارها في الفترة المقبلة، وإنما ستنخفض، وهو ما حدث بالفعل.

السيد: كيلو الدواجن 66 جنيها في المزرعة

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «النهار»، أن كيلو الدواجن 66 جنيها في المزرعة، و75 جنيها للمستهلك.

وأكد أن 75 جنيها هو سعر عادل للمنتج والمستهلك، لأنه من المهم الحفاظ على المربي الصغير، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100% مرة أخرى، وبدأت التصدير.

السيد يطالب بمنع بيع الدواجن الحية

كما طالب بتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة، لافتًا إلى أن البعض يدعي عدم وجود مجازر لتنفيذ القانون، لكن الواقع أنه توجد مجازر على أعلى مستوى، واستثمارات القطاع الداجين كبيرة لدرجة تسمح بتطبيق القانون، منوهًا إلى أن بعض المستثمرين على استعداد لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع بشرط تطبيق قانون بيع الدواجن مجمدة ومبردة فقط ومنع البيع الحي.