شعبة البقالة: انخفاض أسعار الأرز 14 جنيها.. ولا يوجد نقص في أي سلعة

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة بالغرف التجارية، أنه لا توجد أي سلعة ناقصة في السوق، لافتًا إلى أن كل الجهات المسئولة تعمل على توفير جميع السلع للمصريين والضيوف البالغ عددهم بالملايين.

الدجوي: أسعار الأرز انخفضت من 35 جنيها لـ21 جنيها في الجملة

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن أسعار الأرز انخفضت من 35 جنيها لـ21 جنيها في الجملة، نظرا لاستيراد الحكومة كميات من الأرز الهندي.

توفر السلع التموينية التي تخدم نحو 65 مليون فرد

وأوضح أن موسم حصاد الأرز الجديد في شهر أغسطس، ولن يتكرر ارتفاع أسعار الأرز المبالغ فيه مرة أخرى، لافتا إلى توفر السلع التموينية التي تخدم نحو 65 مليون فرد، ويتم تسليمها في مواعيد منتظمة دون تأخير، وتحتفظ الشركات القابضة برصيد 3 شهور.

وأكد توافر السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، وأنه منذ جائحة كورونا تحدى وزير التموين أن يكون هناك «رف فاضي»، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث نقص في أي سلعة.