«شعبة الأرز»: توقعات بتراجع 7 آلاف جنيه في سعر الطن مع موسم الحصاد

أسبوعان على أقصى تقدير تفصلنا عن استقبال موسم حصاد الأرز الجديد، والذي يبدأ كل عام مع بداية شهر أغسطس، إذ أصبح محصول الأرز من السلع الاستراتيجية بعد موافقة مجلس الوزراء نهاية العام الماضي عن مشروع قانون يقضي اعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ما يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

حجب سلعة الأرز عن التداول

قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة ما جرى رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول، مما تسبب ذلك في ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق ووصل سعر الكيلو في بعض الأوقات إلى 30 جنيها، ما اضطر الحكومة الإعلان بشكل رسمي استيراد الأرز من الخارج، والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.

تراجع أسعار الأرز في حدود الـ7 آلاف جنيه للطن

مع الموسم الجديد من المتوقع أن تتراجع أسعار الأرز في حدود الـ7 آلاف جنيه للطن، وفقا لما قاله رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن»، إذ أوضح أن أسعار الأرز حاليًا مستقرة في الأسواق وتراوح سعر الطن ما بين 20 ألف جنيه للحبة الرفيعة إلى 24 ألف جنيه للحبة العريضة، مطالبا المواطنين حاليا بعدم تخزين الأرز والشراء على قدر فقط ما يحتاجونه بسبب التراجع الكبير في الأسعار بمجرد الدخول في موسم الحصاد الجديد.

موسم حصد الأرز سيبدأ خلال أسبوعين

وأضاف «شحاتة»، أن موسم حصد الأرز سيبدأ خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وبمجرد الدخول في موسم الحصاد ستتراجع أسعار الأرز بشكل كبير متوقعا أن يصل سعر طن الأرز الجديد إلى حوالي 17 ألف جينه للأبيض مقابل 24 ألف جنيه في الأرز القديم، أي بتراجع في حدود الـ 7 آلاف جنيه تقريبًا.

سيصل الكليو إلى حوالي 17 جنيها

وأكد «شحاتة» أن كيلو الأرز الأبيض يباع حاليا في حدود الـ 24 جنيها تقريبا في المحلات للحبة العريضة، وبمجرد دخول الإنتاج الجديد سيتراجع السعر وسيصل الكليو إلى حوالي 17 جنيها، موضحا أن إنتاجنا من الأرز هذا العام غزير للغاية.

حجم الإنتاج حوالي 8 ملايين طن

وتوقع «شحاتة» أن يبلغ حجم الإنتاج حوالي 8 ملايين طن، إذ يكفي هذا الإنتاج الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى عام وربع تقريبا، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار جيدة خصوصا السلع الاستراتيجية.

خطة النهوض بمحصول الأرز

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطتها، للنهوض بمحصول الأرز، إذ استهدفت وصول إنتاج الفدان إلى حوالي 5 أطنان أرز، والتوسع في زراعة الأصناف غزيرة الإنتاج وقليلة استهلاك المياه أبرزها جيزة 177، 178، 179، سخا 101، 104، 106، 107، 108، وسخا سوبر 300، هجين مصري.