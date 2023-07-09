بالأسماء.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالسويس

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 4 مصابين في حادثي سير متفرقين، الحادث الأول تصادم 3 سيارات على مزلقان الأدبية، سيارتان ملاكي وميكروباص، ما أسفر عن إصابة شخصين، والحادث الثاني انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «القطامية - العين السخنة»، وأسفر عن إصابة شخصين أيضا.

وقال المصدر الطبي إنه تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتسكين كل حالة بالمستشفى العام وفقا لما تحتاجه من علاج بعد خضوعهم جميعا لبرتوكول العلاج المقرر لمثل هذه الحالات.

أسماء المصابين في الحادث الأول

وكشف المصدر أن أسماء المصابين في الحادث الأول هما هاني محمد أبو الفضل، 43 عاما، مقيم بالسويس، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن وضلوع الصدر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وحسام حسن محمد، 33 عاما، مقيم بالسويس، ومصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

أسماء المصابين في الحادث الثاني

وأضاف المصدر أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة شخصين وهما أحمد حسين إبراهيم، 42 عاما، مقيم بالإسكندرية، وإصابته اشتباه كسر بالساق اليسرى والعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وصلاح حمد فخري، 43 عاما، مقيم بالإسكندرية، ومصاب باشتباه في كسر بالساق اليمنى والذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحررت المحاضر اللازمة بالحادثين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة.