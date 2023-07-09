الباز عن لافتة «إسكندرية مش مصيف»: أهل المحافظة بيشوفوا شباب ماشيين بهدوم البحر

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تداول صورة لشاب وشابة من إسكندرية يرفعون لافتة كتب عليها «إسكندرية مش مصيف».

الباز: الصورة تعبر عن غضب عدد من أهالي المدينة

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إنّ الصورة تعبر عن غضب عدد من أهالي مدينة الإسكندرية من المصطفين الذين لا يراعون الذوق العام، مردفا: «اللي رافعوا اللافتة مش مجانين، لكنهم بيلاقوا الشباب في الشوارع ماشيين بملابس البحر».

وأوضح الإعلامي، أنّ مثل هذه التصرفات مزعجة لأهالي الإسكندرية، كما أطلق دعوة لزوار عروس البحر بضبط سلوكهم، مردفا: «دي بلدهم ومدينتهم، وفي الصيف بيتعرضوا لضغط على المطاعم والكافيهات والكورنيش، فلازم نراعي إن أهل إسكندرية لهم حقوق، نرجوكم تحافظوا على مشاعر الأهالي».