إقبال كبير على حديقة الحيوان بالإسكندرية في آخر أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يزور أهالي المحافظة، حديقة الحيوان التي استقبلت آلاف المواطنين منذ بدء الإجازة، سواء للنزهة أو مشاهدة الحيوانات وزيارة متحف العلوم الطبيعية، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية مع الحيوانات وركوب الملاهي والتنزه داخل المساحات الخضراء المنتشرة، والجلوس تحت الأشجار الظليلة التي تقيهم من حرارة الجو.

زوار الحديقة من عدة محافظات

قالت الدكتورة نبيلة وليم مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ رابع أيام عيد الأضحى، شهد إقبالًا مكثفًا من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، خاصة القريبة من الإسكندرية، مثل «الغربية والبحيرة ومرسى مطروح»، وإدارة الحديقة كانت مستعدة لهذا الإقبال الكثيف، إذ جرى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لعدم حدوث أي مشكلات سواء للزائرين أو الحيوانات، كما جرى توفير الأغذية المناسبة لكل حيوان، والتنبيه على حراس الحيوانات بالحذر حتى لا يطعم الجمهور، الحيوانات بمأكولات غير مناسبة تسبب لها مشكلات صحية.

فرق طوارئ بالحديقة

وأضافت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام الوقاية والعلاج بحديقة حيوان الإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ إدارة الحديقة نظرًا للازدحام الشديد المتوقع، وضعت خطة عمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى تجهيز الأطباء البيطريين وتواجدهم الدائم تحسبًا لأي طوارئ، نظرا لوجود عدد كبير من الحيوانات مع اختلاف نوع الغذاء لكل حيوان.

كما جرى تجهيز المساحات الخضراء لنزهة المواطنين، خاصة أنّ الزائرين يأتون إلى حديقة الحيوانات لقضاء يوم كامل حتى الخامسة مساءً، ويُحضرون معهم أمتعتهم التي يحتاجونها، والأطعمة التي سيتناولونها خلال اليوم، خاصة أنّ الحديقة تضم ملاهي وألعاب للأطفال إلى جانب البرج ومتحف العلوم الطبيعية وبيت السباع وبيت الزواحف، وأيضًا الطيور وأنواع كثيرة من الحيوانات الأليفة والمفترسة وسباع البحر والسيد قشطة.