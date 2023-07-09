أوراق أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس تصل إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة لعلمي علوم ومادة الرياضيات البحته "التفاضل والتكامل" لعلمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم 9 يوليو، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الالكتروني.

توجيهات مهمة من التعليم

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية علي الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لمواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، إلي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكده علي تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو اتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.