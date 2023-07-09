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القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك بـ21 قذيفة

كتب:

حسن رمضان
08:03 ص | الأحد 09 يوليو 2023
آثار قصف أوكراني على دونيتسك-صورة أرشيفية

آثار قصف أوكراني على دونيتسك-صورة أرشيفية

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، باستخدام 21 قذيفة من عيار 155، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت أراضي مقاطعة دونيتسك، جنوب شرق أوكرانيا، أمس، 58 مرة باستخدام 328 قذيفة من عيارات مختلفة، بينها 152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تحذير أمريكي للشركات الصينية من انتهاك العقوبات على روسيا

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت في وقت سابق، الشركات الصينية من انتهاك العقوبات على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

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بقلم حسن رمضان