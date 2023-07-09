كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من التكدسات المرورية المتحركة، وذلك وسط انتشار أمني مُكثف من رجال الإدارة العامة للمرور للحفاظ على حركة سير المركبات.

كثافات مرورية متحركة

وتشهد منطقة الكورنيش كثافات مرورية متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وفي شارع الجيش، فضلًا عن وجود كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد.

كثافات مرورية متقطعة

وتقل الكثافات المرورية حتى نصل إلى منطقة الضاهر التي يوجد فيها بعض الكثافات المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية تصل وتمتد إلى مسجد النور بالعباسية.

كما يشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادمين من منطقة الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، والقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر وينطبق نفس الأمر على محور النصر.

ويشهد نفق الأزهر بطئًا بسيطًا في الحركة المرورية للقادم من منطقة صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان.

وهناك سيولة مرورية في الوقت الحالي، ويشهد محيط مسجد الشهيد كثافات نسبية مستمرة حتى شارع الكورنيش وتصل إلى طريق القاهرة الأوسطي.