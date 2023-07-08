عقوبة السير بدون رخصة قيادة على الطرق السريعة.. تصل للحبس

يحذر قانون المرور الحالي من السير دون رخصة قيادة على الطرق السريعة والتي تندرج تحت اللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية المنصوص عليها بالقانون، كما حذرت اللائحة من ارتكاب المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، مشيرا إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

عقوبة السير بدون رخصة قيادة على الطرق السريعة

اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري شرح تفاصيل عقوبة السير دون رخصة قيادة على الطرق السريعة قائلاً «المادة 74 بالفقرة 2، توقع عقوبة على المخالف بالسير بدون رخصة بتوقيع غرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات».

تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص

واستكمل الخبير المروري: «تنص المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها، وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر».