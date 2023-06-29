«التموين»: خدمات البطاقات متاحة على منصة مصر الرقمية طوال إجازة عيد الأضحى

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة خدمات البطاقات التموينية، طوال أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك على بوابة مصر الرقمية للتموين، للمواطنين الراغبين في إتمام أي خدمة على البطاقة لحل أي مشكلات تواجههم في بطاقة التموين، قبل صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023 يوم السبت المقبل الموفق الأول من الشهر.

تفعيل بطاقة التموين

ونوهت وزارة التموين، إلى أنَّ الخطوط الساخنة للهواتف لا تزال تعمل لاستقبال طلبات تفعيل بطاقة التموين، والتي يتم من خلالها ارسال رسالة عبر الهاتف لتفعيل بطاقة التموين، على الأرقام التالية:

1 - إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136 في حالة عدم وجود رصيد.

2 - إرسال رسالة على رقم «91237» في حالة وجود رصيد.

خدمات بطاقات التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية

فيما تتعدد الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي توفرها وزارة التموين عبر المنصة الرقمية، وتشمل على التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.