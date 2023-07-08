أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2185 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2497 جنيه، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يُستخدم في السبائك اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2497 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعيار 22 سجل نحو 2289 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2185 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1873 جنيها للشراء بدون مصنعية، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1457 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17480 جنيها للشراء.