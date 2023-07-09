وظائف بالمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان حاجتها لشغل وظائف خالية بقطاع المسؤسسات العلاجية، عن طريق الندب أو التعاقد، للعمل بالمستشفيات التابعة للقطاع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

تفاصل وظائف وزاة الصحة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الصحة، من حيث التخصصات المطلوبة وكيفية التقدم للوظائف.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

تنوعت الخصصات المطلوب شغلها بوظائف وزارة الصحة، حيث لم تقتصر على الوظائف الطبيية، بل تشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية والتكنولوجية غلى جانب الصحية، وجاءت على النحو التالي.

- مديري مستشفيات.

- نواب مدير مستشفيات.

- أخصائي جودة.

- أخصائي مكافحة عدوى.

- أخصائي صيدلة إكلينيكية.

- مدير مالي.

- مدير إداري.

- أخصائي نظم ومعلومات.

كيفية التقدم لوظائف وزارة الصحة

وذكرت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه بالنسبة لراغبي التقدم لتلك الوظائف يرجى تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بها elmosasaellagia@gmail.com.

حملة 100 يوم صحة

وما زالت وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية المجانية لجمهور المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث قدمت 187579 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة.

كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 29 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، ويمكن طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.