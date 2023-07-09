موعد إجازة 23 يوليو 2023.. هل سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة 23 يوليو 2023 من الإجازات الرسمية المرتقبة لموظفي الحكومة وأيضا القطاع الخاص، بعدما انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة 23 يوليو 2023

موعد إجازة 23 يوليو 2023، سيكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تكون الإجازة في موعدها، وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع إذا جاءت في نصف الأسبوع، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين في المصالح الحكومية، إذ سيحصل الموظفون في هذا اليوم على إجازة مدفوعة بأجر كامل، لكن إجازة 23 يوليو ستكون في بداية الأسبوع وليس نهايته.

عطلات أخرى في شهر يوليو

وبخلاف إجازة 23 يوليو 2023، تتبقى إجازة رسمية أخرى في يوليو الجاري، إذ ستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، ومن المتوقع أنّ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة من الأربعاء إلى الخميس 20 يوليو.

وتتبقى في شهر يوليو، عطلات أسبوعية هي أيام الجمعة 14 و21 و28، والسبت 15 و22 و29 من الشهر الجاري.