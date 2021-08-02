تداول أسئلة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش، تسريب امتحان التفاضل والتكامل عبر فيس بوك وتليجرام، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور أي جزء من الامتحان وينشره على الإنترنت، موضحة أنّ الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجرى تكثيف الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع الأوراق المنشورة على الإنترنت للتأكد من صحتها، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة حال ثبوت صحة هذه الأوراق، مشددا على الطلاب بالالتزام بالتعليمات المدونة على أرقام الجلوس.

شوقي: عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم مركزيا تحت إشراف الأجهزة السيادية

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم مركزيا تحت إشراف الأجهزة السيادية، ولا يوجد تدخل لعنصر بشري في عمليات جمع ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ عملية نقل 700 ألف ورقة إجابة للثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية إلى القاهرة تتم بعد كل امتحان في طرق مؤمنة جيدا، عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة قد يتطلب يومين أو 3 أيام بعد 15 أغسطس، بهدف التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ضوابط التنسيق في ضوء النتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّ نسب النجاح في كل المواد التي انتهت الوزارة من تصحيحها «مطمئنة» ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف يكمن في شرائح توزيع الدرجات على أسئلة كل مادة، لافتا إلى أنّه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج.