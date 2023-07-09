فيلم بيت الروبي لـ كريم عبدالعزيز يحقق 82 مليون جنيه في أسبوعين

حقق فيلم بيت الروبي إيرادات مرتفعة أمس بدور العرض، واستطاع الفيلم أن يحقق أمس ما يقرب من 2 مليون و451 ألف جنيه.

إيرادات فيلم بيت الروبي لـ كريم عبدالعزيز

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»،أنَّ فيلم بيت الروبي استطاع أن يحتل المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، وحقق نجاحاً غير مسبوقاً، وقد وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى ما يقرب من 82 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه.

أبطال فيلم بيت الروبي

جمع فيلم بيت الروبي بين عدد كبير من الأبطال وهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

أحداث فيلم بيت الروبي

تعتمد أحداث فيلم بيت الروبي بشكل أساسي على تأثير السوشيال ميديا في حياتنا في الوقت الراهن، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي، ويدخل بطل الفيلم كريم عبدالعزيز في تطورات السوشيال ميديا دون أي مقدمات ويجد تأثيرها واضح عليه.