فيلم بيت الروبي يحصد 71 مليون جنيه إيرادات بعد 14 يوما في دور العرض

جاءت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي، منذ طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأسبوعيين الماضيين، نحو 71 مليونا و148 ألفا و735 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر بذلك قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما ضمن ماراثون موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتصدرّت إيرادات فيلم بيت الروبي، المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، وجاءت إيراداته في شباك تذاكر السينما بداية الأسبوع الجاري، حيث جاءت إيراداته يوم أمس الثلاثاء 4 يوليو بـ 3 ملايين و195 ألفا و81 جنيها، وحقق يوم الاثنين 3 يوليو 5 ملايين و254 ألفا و799 جنيها، ويوم الأحد 2 من يوليو إيرادات تقدر بـ8 ملايين و192 ألفا و690 جنيها، وحقق السبت الأول من يوليو 10 ملايين و146 ألفا و730 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

دور أحداث فيلم بيت الروبي من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ويواجه مواقف صعبة تجعله واحدًا من مشاهير السوشيال ميديا، وذلك في إطار لايت كوميدي.