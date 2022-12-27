طرق تحقيق أكبر استفادة من الألواح الشمسية في توليد الكهرباء.. تعرف عليها

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير في قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق زيادة الاستفادة من الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء.

الطاقة الشمسية هي أنظف الموارد المتجددة وأكثرها وفرة

وقالت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير إنه لا يمكن أن تكون الطاقة الشمسية المنزلية فعالة إلا بقدر عناية الشخص الذي يستخدمها لذا يجب فهم كيفية استهلاك الكهرباء الشمسية والبحث عن طرق لتحسين الكفاءة، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية هي أنظف الموارد المتجددة وأكثرها وفرة لكن من الواجب اعتماد الكفاءة وعدم التبذير لأن تصنيع المعدات الشمسية يحتاج إلى استخدام مواد غير متجددة لا يجوز استنزافها.

صيانة وتنظيف الألواح الشمسية

وأشارت إلى أنه عندما يكون سطح اللوح الشمسي غير نظيف بسبب الغبار والأتربة فذلك يعني أن امتصاص ضوء الشمس معرّض ليكون أقل وهذا يتسبب في تقليل قدرة الألواح الشمسية على توليد الطاقة لذا يجب التأكد من تنظيف الألواح الشمسية كل ستة أشهر علماً بأن أفضل الأوقات للتنظيف هي أواخر الربيع والخريف أما إذا كان منزلك يقع في مناطق زراعية أو صناعية أو بالقرب من ورش البناء فيجب صيانة الألواح الشمسية بوتيرة أكثر تكراراً.

تقليل استهلاك الكهرباء

وجاء في المنشور أنه لمجرد أنك تقوم بتوليد الكهرباء عبر مصدر طاقة متجدد فذلك لا يعني أنك يجب أن تهدرها فالحفاظ على الطاقة سيكون مفيداً أيضاً لنظام الألواح الشمسية حين لا يتم الإفراط في استخدامها ولتقليل استهلاك الطاقة يمكنك البدء باستخدام أجهزة منزلية موفّرة للطاقة بما فيها مصابيح الإضاءة وكذلك حاول عدم تشغيل جميع الأجهزة ذات الاستخدام العالي للطاقة في الوقت نفسه مع تركيز الأعمال التي تتطلب قدراً أكبر من الكهرباء مثل التبريد وتسخين المياه والجلي والغسيل خلال أوقات السطوع الأقصى للشمس فهذا يمنح نظامك الشمسي الوقت لتجديد الطاقة بينما يتم استخدامها.

استخدام الألواح الشمسية عالية الكفاءة

ونوهت بأن شراء ألواح شمسية رخيصة لتوفير المال قد يكون سبب الكفاءة المنخفضة مما قد يكلّف أكثر على المدى الطويل ومن الأفضل اختيار الألواح الشمسية عالية الكفاءة منذ البداية، حتى لو كانت تكلّف أكثر من نظيراتها والأهم قراءة المواصفات والتأكد من فترة الضمان والصيانة، إلى جانب الشراء من مصدر موثوق.