المصيلحي يكرم الطلاب المتدربين بـ«التموين»: ندعم تأهيل ‏المتخرج لسوق العمل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية‏، إنَّ العلم والتدريب هما الطريقة المُثلى وأساس تقدم الأمم، مشيرًا إلى أنَّ مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو ‏أمر جيد ولابد من دعمه، مؤكّدًا أنَّ المعارف والعلوم والمعلومات بالجامعات مهمة ‏وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلي أيضًا.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء تكريمه للطلبة المتدربين وكذلك منسقي البرامج التدريبية من قطاعات ‏الوزارة والجهات التابعة، والتي شملت تدريب الطلاب بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل؛ طبقًا ‏للبروتكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية ‏التجارة جامعة ‏القاهرة وجامعة المستقبل.

دعم التدريب العلمي للطلاب

وأضاف وزير التموين أنَّ الوزارة دعمت التدريب العملي للطلاب لتعريفهم بما تمّ من إنجاز وما يتمّ في كل قطاعات ‏الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين ‏بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين أو مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين أو جهاز تنمية التجارة ‏الداخلية وقطاع التخطيط ‏بالوزارة وجهاز حماية المستهلك وكذلك هيئة السلع ‏التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على ‏الأرض وما يتمّ تنفيذه الآن.‏

تأهيل ‏الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل

وخلال كلمته أيضًا، أكّد ‏المصيلحي، أنَّ الدراسة والتطبيقات العملية هي من تؤهل ‏الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أنَّ وضع الدراسات هي ‏الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع والذي مكّن الدولة من ‏تجاوز الكثير من الأزمات التي مر بها العالم السنوات الماضية كان آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، متابعًا أنَّ «الرئيس عبدالفتاح السيسي خطط من خلال نظرة مستقبلية للمشروعات بالدولة كالمشروع القومي للصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ‏ومشروع جمعيتي والكثير من المشروعات القومية الأخرى».

‏من جهته، أكّد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين لشئون التخطيط ‏والمالية والإدارية، أنَّ ‏البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة، تمّ ‏توقيعه عام ‏‏2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام ‏‏2018 ومجموعتين ‏في أغسطس وسبتمبر عام 2019، وتدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام ‏الجامعي 2018 - 2019 بالبرنامج المشترك مع جامعه ‏ولاية ‏جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأيضًا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كليه ‏الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017.

وأضاف مساعد وزير التموين، أنَّه يتمّ إتاحة الفرصة ‏لتدريب في شكل مجموعات، مع تخصيص مجموعات تدريب كبيرة للطلاب بكل قطاعات الوزارة لتعريفهم بالإنجازات التي تمت على الأرض وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المشاركة في المحاضرات وتفقد الواقع على الأرض.

في السياق ذاته، قال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنَّ تكريم الطلاب اليوم يأتي تتويجًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والكلية لتدريب طلاب الكلية عمليًا من خلال زيارة المواقع بكل قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى أنَّه من المقرر الإعلان عن دفعة التدريب الجديدة، مقدمًا الشكر لوزير التموين وقيادات الوزارة على الجهود المبذولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومجال التجارة الداخلية وكان لذلك انعكاس هام على البرامج التدريبية التي حصل عليها الطلاب والطالبات.