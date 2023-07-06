معلمون عن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: رسم البسمة على وجوه الطلاب

حالة من السعادة والارتياح غمرت طلاب الثانوية العامة اليوم بعد إدائهم امتحان اللغة الإنجليزية، وقال أحمد محمد محمد أبو العلا مدرس لغة انجليزية بمدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية الامتحان، إن امتحان اللغة الإنجليزية اليوم رسم البسمة مرة أخرى على وجوه الطلاب، موضحًا أن القائم بوضع الامتحان راعى أن يكون الامتحان جيدا وفي مستوى الطالب العادي مع وضع بعض الأسئلة التي يمكن من خلالها تمييز الطالب المتفوق الراغب في الحصول على الدرجات النهائية.

أسئلة لا تتطلب الكثير من الكتابة

وأضاف في حديثه لـ «الوطن»، أن الامتحان عمد إلى تسهيل وقت الكتابة بالامتحان لطلاب الثانوية العامة، من خلال وضع 6 محاور وهو أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن القطعة الأولى تضمنت قصة شهيرة بمنهج المرحلة الابتدائية.

ونوه إلى أن من الأسئلة التي حرص بها واضع الامتحان على تمييز الطلاب الفائقين كان سؤال المفردات، إذ كان يطلب تركيزا من الطلاب، مؤكدًا أن ردود أفعال الطلاب بعد الامتحان كانت جيدة جدًا ومعظم الطلاب خرجوا من الامتحان سعداء وبعضهم تمكن من حل الامتحان في ساعة واحدة.

ومن جهته، أكد تامر الجوهري مدرس لغة انجليزية بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات بادارة حلون التعليمية الامتحان، أن الامتحان جيد للطالب المتوسط غير أنه يتضمن العديد من الأسئلة التي تحتاج لتركيز، إذ يبدو سهلا وبسيطا غير أن بعض الأسئلة عند قرائتها للمرة الأولى قد تدفع الطلاب لاختيار اجابات غير تلك الصحيحة «الانطباع الاول للجملة الطالب هيروح لاجابة معينة لكن لما يركز هيروح لاجابة اخرى».

بعض الأسئلة كانت تتطلب التركيز والقراءة بهدوء قبل الحل

وأضاف «الجوهري» في حديثه لـ«الوطن»، أن العديد من الأسئلة كانت بحاجة لقرائتها بهدوء وتركيز منها أسئلة علم الكتابة وأسئلة القواعد الذي تضمن 3 جمل كلهم ضمن قاعدة المبني للمجهول غير أن كل جملة ترتبط بدرس من دروس المنهج الدراسي، وهو الأمر الذي تتسم به المنظومة الحديثة بالمناهج التي تعتمد بصورة كبيرة على بناء العلاقات بين الدروس.

وجانب آخر من الأسئلة التي كانت بحاجة للتركيز عند الإجابة وهو سؤال الترجمة بحسب ما ذكر «الجوهري»، إذ تضمن سؤال الترجمة الاجابة باستخدام المضارع التام، وهو ما يتطلب معرفة الطالب اذا كانت كلمة السوشيال ميديا جمع ام مفرد بجملة «لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا سلبيًا»، وتوخي الحذر بتمييز الفرق بين كلمة ROLE و RULE، مشيرًا إلى سهولة سؤال التعبير الذي طالب طلاب الثانوية العامة بكتابة 6 أسطر فقط أي ما يقارب 60 كلمة، على الرغم من أن أسئلة الصف الاول كان يتطلب منهم كتابة 180 كلمة.

وأشار مدرس لغة انجليزية بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات إلى أن الامتحان بصورة عامة جيد جدًا كونه ضمن النجاح للطلاب الراغبين به واحتفظ للطالب المتفوق بمكانته بأسئلة تضمن تميزه عن غيره من الطلاب، كاشفًا عن أن ردود أفعال الطلاب على الامتحان جيدة جدًا.