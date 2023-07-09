ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في تصنيع مخدري «الأستروكس والبودر»، وترويج تلك المواد المخدرة بنطاق محافظتس القاهرة والقليوبية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مخدري البودر والإستروكس، وكذا الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط كوكتيل مخدرات بحوزة المتهمين

وأشار البيان، إلى ضبط المتهم وبصحبته والدته، لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في إحدى القضايا بالسجن المؤبد، وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلوجرامات – كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلوجرامات – كمية لمخدر الآيس وزنت كيلوجرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التي تستخدم في التصنيع – مبلغ مالي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫167٫000 جنيه تقريبًا).