«عبدالغفار»: الكشف على أكثر من 4 ملايين مواطن منذ انطلاق «100 يوم صحة»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ إطلاق مبادرة «100 يوم صحة» في 25 يونيو الماضي، من أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال 13 يوما فقط؛ نجحت المبادرة في توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين و772 ألف و890 شخصا.

وأوضح أن الخدمات التي استفاد بها المواطنون، تنوعت ما بين صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال لحديثي الولادة، ومبادرة الأمراض المزمنة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الأورام السرطانية، إضافة إلى عيادات تنظيم الأسرة، والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، والقوافل الطبية، ورفع مستوى معدلات التطعيم للأطفال، ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مبادرة دعم الصحة النفسية.

عبد الغفار: «100 يوم صحة» لها العديد من الأهداف

وأضاف عبدالغفار، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن «مبادرة 100 يوم صحة لها مجموعة من الأهداف، مثل تكثيف الخدمات التي تكثفها الوزارة في الجانب الوقائي والجانب العلاجي وتنبيه الأسرة والحفاظ على صحة المجتمع والفحص المكثف لأماكن تقديم الأغذية والأطعمة والمشروبات وتخزينها وبيعها للمواطنين».

«100 يوم صحة» تسعى لتغيير المفهوم المعتاد عن الصحة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الحملة تريد تغيير المفهوم المعتاد عن الصحة، وهي التعامل مع المرض إلى المفهوم الأشمل للصحة، وهو أن الإنسان يحيا حياة صحية سليمة من خلال تجنب المرض والالتزام بالعادات والأساليب الصحية السليمة، سواء على مستوى النشاط البدني والتغذية الجيدة والوعي بمسببات الأمراض والتطهير المستمر للأيدي والأسطح وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.