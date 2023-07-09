ضبط 229 بطاقة تموينية لدى صاحب مخبز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 229 بطاقة تموينية، ومخالفات أخرى في مخابز مخالفة بطلخا وشربين ومركز المنصورة.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد وكيل تموين الدقهلية، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات محافظة الدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جودة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مخالفات تموينية

وأوضح أن الحملات جاءت في طلخا وشربين ومركز المنصورة، وأسفرت عن ضبط الآتي:

- ضبط مخبز لتجميعه 229 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- 3 محاضر تصرف في إجمالي 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 11 محضر نقص وزن بمقدار من 11 : 28 جراما.

- محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

- محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش

وأكد وكيل «تموين الدقهلية» على استمرار مديرية تموين الدقهلية في شن حملاتها في مختلف الإدارات التابعة للمديرية لمواجهة المخالفين.