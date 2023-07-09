تامر حسني عن حفله في لبنان: «حسيت بطاقة حب وحماس مش طبيعية من الجمهور»

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا في مدينة بيروت بلبنان، بحضور جماهيري كبير، ونشر صور الحفل عبر حسابه على «إنستجرام».

وقال الفنان تامر حسني، في تعليقه على الصور: «استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية، استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظة مش هنساها جرى تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام، حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر أقف، مش قادر أغني، مش عارف أتكلم، مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي».

تامر حسني يشكر أهل لبنان

وتابع تامر حسني: «شعب لبنان الغالي الحبيب، من كل قلبي شكراً لمحبتكم الصادقة، شكراً لكل من أشرف على هذا الحفل الأسطوري، شكراً صحافة وإعلام لبنان الغالي، شكراً حسين كسيره على مجهوده الخرافي، يا حسين انت عملت حدث مشرف أنا فخور بيه جداً، شكراً ياسر الحريري المبدع المخلص، شكراً العبقري أحمد عصام ورجال الأمن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي، شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظة عشان نطلع كلنا بالشكل ده، شكراً الجاليات العربية العظيمة اللي حضرت، شكراً الجالية المصرية الحبيبة اللي نورتني، شكراً لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب».