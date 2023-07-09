800 ألف إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأحد إيرادات تقدر بـ801 ألف و982 جنيهًا، وتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، والذي يتصدّره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز 2 مليون جنيه، وجاء فيلم البعبع في المركز الثاني بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج

ويقترب إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 نحو 30 مليون جنيه، فيما تتجاوز إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز الـ80 مليون جنيه، والبعبع نحو 25 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، من قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج من خلال شخصية «سوبر هيرو» يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت كثيرة مليئة بالمغامرات وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.