أغنية «هرمون السعادة» للفنان تامر حسني تحقق 17 مليون مشاهدة على يوتيوب

كسرت أغنية «هرمون السعادة» للفنان تامر حسني، حاجز الـ17 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع المشاهدات يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها على يوتيوب خلال الأسبوعيين الماضيين، وهى إحدى أغاني فيلم «تاج الذي يعرض حاليًا بالسينما.

أغنية «هرمون السعادة»، من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع حاتم محسن، تسجيل ومكساج مودي منير، ماستر علي فتح الله، وتضمن الكليب مشاهد من الفيلم الذي يجمع تامر حسني لأول مرة بالفنانة دينا الشربيني.

إيرادات فيلم تاج تصل إلى 30 مليون جنيه

فيلم «تاج» حقق إجمالي إيرادات خلال 10 أيام منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، تقترب من 30 مليون جنيه، وجاء في المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام الموسم التي يتصدرها فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات تقدر بنحو 80 مليون جنيه.

تامر حسني سوبر هيرو

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، شيرين، محمد أبو داود، أحمد بدير، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والخيالمن خلال شخصية سوبر هيرو يمتلك قدرات خارقة ويواجه شقيقه التوأم الشرير.